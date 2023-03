‘Rasta’ die buurman in benen schoot nog voortvluchtig

De man die donderdagavond zijn 45-jarige buurman Rodney S. in beide benen schoot en daarna op de vlucht sloeg, is nog steeds voortvluchtig. Ook zijn zoon is nergens te bekennen.

De schutter die bekend is onder de naam ‘Rasta’, was samen met zijn zoon betrokken bij een ruzie met hun buurman aan de Cocoslaan in Suriname. Dit nadat de buurman de zoon had aangesproken op zijn gedrag, omdat hij iemand mishandeld zou hebben.

De vader kwam daarna met zijn zoon terug bij buurman Rodney, om rekenschap te vragen. Ze raakten in een woordenwisseling die uitmondde in een handgemeen. Hierbij schoot Rasta op Rodney, die kwam te vallen en het wapen van Rasta afhandig probeerde te maken.

Tijdens deze actie schoot Rasta een tweede keer op het slachtoffer. De zoon pakte een voorwerp en sloeg daarmee op het hoofd van de buurman. Daarna verlieten vader en zoon de plaats.

Volgens de Surinaamse politie heeft de zaak zich rond 19.00u voorgedaan, maar werd de politie pas na 22.00u ingeschakeld door de Spoedeisende Hulp (SEH). Het slachtoffer werd namelijk met schotwonden aan beide benen en verwonding aan het hoofd, eerst naar de SEH gebracht. Hij is ter observatie opgenomen in het ziekenhuis en verkeert buiten levensgevaar.

De verdachte Rasta en zijn zoon zijn bekend bij het slachtoffer en zijn al vaker in aanraking geweest met de politie. Ze zijn nog voortvluchtig. Aan hun opsporing wordt gewerkt.