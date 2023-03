Een man is vrijdagavond rond 20.30u beschoten aan de Pakanistraat in Suriname. Vernomen wordt dat het slachtoffer daarbij in zijn buik is geraakt.

De man is daarna per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH).

Vernomen wordt dat leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) ter plaatse een voertuig hebben aangetroffen met een aantal kogelinslagen.