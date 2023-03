Saya: ‘Ik rij zelf naar president om te praten over problemen, geen bodyguard zal me stoppen’

De Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon beweert dat hij heel binnenkort bij president Santokhi op bezoek zal gaan om te vragen hoe hij de ontevredenheid bij de samenleving in Suriname zal wegnemen.

“Ik rij zelf naar hem. En te mi go drape, no wan man nanga bodyguard e kon stop mi. Na mi poti a mang drape (En wanneer ik daar ga, dan gaat niemand mij stoppen. Ook geen bodyguard. Ik heb die man daar gezet).

Hij moet met het publiek gaan praten, want de mensen willen begrijpen wat er precies gebeurt. De mensen willen hem niet alleen op de televisie en radio horen, maar ook lijfelijk zien”, benadrukt de ondernemer.

Volgens Saya moet het Surinaamse staatshoofd uitleggen wat er precies zal gebeuren om de valutawisselkoers te beheersen, hoe hij de problemen in de volksbuurten gaat oplossen en wanneer de kieswetgeving in orde zal worden gemaakt.

Saya zegt verder dat hij niet gelooft dat er weer een herhaling zal zijn van de plunderingen en vernielingen die zich op 17 februari jl. hebben voorgedaan. Hijzelf is helemaal niet bang om doelwit te worden van plunderaars en doet daarom ook een beroep op andere ondernemers om hun deuren normaal open te houden op 24 maart, de dag van de zogenaamde ‘Alles Plat’ protestactie.

“In de dertig jaren dat ik in Suriname ben, is zoiets voor het eerst in het land gebeurd. Ik denk dat het gewoon toeval was waar een kleine groep misbruik heeft gemaakt van de situatie op die dag. Ik denk niet dat zoiets weer zal gebeuren. Mi dati ne frede”, benadrukt de ondernemer. Saya stelt echter tegelijk dat hij geen oplossing ziet in de vele protestacties die door activisten worden georganiseerd.

De in Haïti geboren ondernemer, die vaker publiekelijk kenbaar heeft gemaakt de VHP te ondersteunen, werd in oktober vorig jaar aangehouden in verband met een onderzoek naar gebruik van vervalste documenten bij de invoer van een luxe auto. Het gaat om de invoer van een peperdure Aston Martin Vantage waarbij vermoedelijk gebruik gemaakt is van valse dan wel vervalste documenten. Hij werd uiteindelijk in januari dit jaar in vrijheid gesteld. Hij is eerder ook beschuldigd van mensensmokkel.