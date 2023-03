Gerenoveerd politiebureau te Boskamp Saramacca opgeleverd

Heden is in aanwezigheid van de waarnemend korpschef, dhr. Ruben Kensen van de Korps Politie Suriname, het gerenoveerde politiebureau te Boskamp Saramacca opgeleverd. Verder waren bij deze plechtigheid aanwezig de districtscommissaris van Saramacca, mevr. Sherin Bansi-Durga, de Upstream directeur van Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., mevr. Rekha Bissumbhar, de Gewestelijke Politie Commandant (GPC), dhr. Chanderperkash Mohan en het Dna-lid, dhr. Radjendre Debie.

Na jarenlang gesloten te zijn geweest, werd op initiatief van de districtscommissaris van Saramacca, mevr. Sherin Bansi- Durga, Staatolie Maatschappij Suriname N.V. bereid gevonden om de renovatie van het bureau in partnerschap met het commissariaat uit te voeren. Staatsolie N.V. had op zich genomen om sleutelklaar alle benodigde materialen te leveren, terwijl de technische dienst van commissariaat belast was met uitvoering van de werkzaamheden.

De Dc gaf aan dat het hebben van een politiebureau te Boskamp erg belangrijk is voor de gemeenschap van het vissersdorp bestaande uit 850 inwoners. Ook belangrijk voor de ruim 200 inwoners van het dorp Kalebaskreek, die tot nu toe voor politiezaken waren aangewezen op het politiebureau te Calcutta.

Gelet op de afstand tussen Calcutta-Boskamp, en tussen Boskamp-Totness, Coronie is het enorm belangrijk om op dit punt van de Oost-West verbinding een politie post te hebben dichtbij de monding van de Coppename rivier. De districtscommissaris richtte hiertoe een bijzonder woord van dank aan het adres van Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.

Ook een speciale woord van dank uitgebracht aan de bouwploeg van de technische dienst “u bent de trots van het commissariaat”.

De directeur Upstream van Staatolie Maatschappij Suriname N.V., mevr. Rekha Bissumbhar gaf aan dat de districtscommissaris van Saramacca, mevr. Sherin Bansi-Durga, Staatsolie heeft kunnen overtuigen om deze bijdrage te leveren en dat wij aan de andere kant het als onze plicht zien als bedrijf om in te komen waar het nodig is om orde en veiligheid te creëren in de samenleving.

Staande de vergadering overhandigde zij namens, Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. een aantal Pc’s en kantoorbenodigdheden als inventaris voor het politiebureau te Boskamp. Maar ook een aantal andere attributen voor KPS Centraal.

Zowel de Gewestelijke Politie Commandant van Saramacca, dhr. Chanderperkas Mohan als het Dna-lid Radjendre Debie hebben hun waardering en felicitatie uitgesproken aan het adres van de districtscommissaris en Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. bij het wederom in gebruikname van het politiebureau om de criminialiteit in de omgeving te bedwingen.

De waarnemend Korpschef, dhr. Ruben Kensen heeft ook mede namens de minister van Justitie en Politie, de districtscommissaris van Saramacca en Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. bedankt voor dit prachtig initiatief. Hij riep de bewoners van Boskamp en de wijde omgeving op om goed gebruik te maken van het politiebureau. Er moet geen muur bestaan voor de bewoners om naar de post te komen omdat het 1×24 uur bemand gaat zijn.