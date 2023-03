Man in benen geschoten bij burenruzie

Een burenruzie aan de Cocoslaan in Suriname, is donderdagavond uitgemond in een schietpartij. Een man heeft daarbij schotwonden aan zijn benen opgelopen.

De politie werd ingeschakeld nadat een man met schotverwondingen zich had aangemeld bij de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.



De zonen van Hermandad deden de SEH aan voor onderzoek. Het slachtoffer vertoonde schotwonden in beide benen. Hij is ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.

De Surinaamse politie is nog bezig met het onderzoek om te achterhalen wat er zich precies heeft afgespeeld.