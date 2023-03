Politie zoekt 36-jarige Braziliaanse smokkelaar

De Surinaamse politie heeft vrijdag een opsporingsbericht gepubliceerd waarbij de procureur-generaal bij het Hof van Justitie in Suriname vraagt om de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de Braziliaan Michel Costa E Silva.

De verdachte is geboren op 13 november 1986 in Brazilië en zou wonen aan de Draaikeverstraat in het district Paramaribo.

Costa E Silva wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan deelneming criminele organisatie artikel 188 van het Surinaams Wetboek van Strafrecht en overtreding van de artikelen 1,2 en 3 van de Wet tegengaan Smokkelen juncto artikel 1 lid 1 sub 20 en de artikelen 2, 3 en 4 van de Wet Economische delicten.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte wordt verzocht om contact te maken met de afdeling Fraude & Economische delicten op de telefoonnummers 455830/451313, het Command Center (CC) op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.