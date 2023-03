48-jarige Haïtiaanse man in Suriname ruim een week vermist

De Surinaamse politie heeft vandaag laten weten dat het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit de opsporing van de vermiste Haïtiaan Iron Garcon verzoekt.

De 48-jarige man is op donderdag 16 maart 2023 van huis vertrokken en is afgezet aan de Derde rijweg. Hij is sedertdien niet huiswaarts gekeerd en is niet meer te bereiken op zijn mobiel nummer, meldt het Korps Politie Suriname.

Garcon woont aan de Sunilweg in het district Wanica.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van het station Kwatta op de telefoonnummers 436132/435392, het Command Center(CC) op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost