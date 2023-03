Van der San: “Nu al duidelijk dat eerste zetels uit Nickerie, Wanica en Saramacca naar VHP gaan”

Eugène van der San, gewezen directeur van het Kabinet van de President, kan zich terugvinden in het eindrapport over een aangepaste Kiesregeling van de studiegroep onder leiding van Hans Lim A Po.

Hij stelt wel dat de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) van president Chandrikapersad Santokhi op basis van de twee voorstellen de eerste zetels uit Nickerie, Wanica en Saramacca zal krijgen. “Je kunt nu al op je vingers tellen dat de zetels uit Nickerie, Wanica en Saramacca naar de VHP zullen gaan. Dat is eenmaal het systeem en er is niets daarmee mis. Wat mij betreft vindt ik het eindrapport knap werk”, stelde Van der San in een radio-interview.

Eén voorstel van de studiegroep is dat alle tien districten één zetel toegewezen krijgen, waarna via de landelijke evenredigheid de 41 overige zetels worden verdeeld op basis van de behaalde stemmen. Het tweede voorstel is dat elk district twee toegewezen krijgt en de 31 andere via landelijke evenredigheid op basis van de stembusgang.

De oud-kabinetsdirecteur, die stelt het rapport slechts te hebben doorgenomen en niet bestudeerd, zegt dat dit voorstel ook letterlijk staat op bladzijde 62 van het rapport Evaluatie van het Surinaams Kiesstelsel van maart 2018. In dat rapport was dit een voorstel van de VHP.

Van der San stelt wel dat indien er gekozen wordt voor het tweede voorstel, waarbij elk district twee zetels eerst toegewezen krijgt, er dan een probleem ontstaat met Coronie, het kleinste district van Suriname. “Dan kom je in gedrang met Coronie. Want dat was het probleem van het districtenstelsel. Want nu gaan we toch met de 10 kiesdistricten werken”, stelt hij.

President Santokhi heeft ondertussen al aangegeven dat binnen twee maanden de regering en het parlement zullen werken aan een ontwerpwet. De aanpassing van de Kiesregeling, waarvoor er twee derde meerderheid nodig is in De Nationale Assemblee, moet uiterlijk dit jaar een feit zijn.

Van der San vindt het voorstel van twee maanden prima. “Want daarna pas is De Nationale Assemblee in charge. Alleen gaat hij maar anderhalf jaar over hebben om alle nieuwe regelingen in de Kiesregeling uit te gaan werken om de verkiezing te gaan houden. Wat ik hier lees, verwacht ik ook geen grote tegenstand van de politieke partijen in de DNA. Als je kiezers hebt, ga je zetels halen. Als je geen zetels hebt, dan niet”, aldus Van der San.