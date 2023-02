Vriendin doodgeschoten Guyanees na verhoor heengezonden

De Surinaamse politie heeft de vriendin van de doodgeschoten Guyanees Shemar Wilson (26) zondagavond na verhoor heengezonden.

Wilson werd zondagmorgen levenloos met een aantal schotwonden aangetroffen in een grijze Toyota Premio, voor een appartementencomplex aan de Posrenstraat in Suriname. De man die door de politie in Guyana en Frans-Guyana werd gezocht, bleek in de auto te zijn doodgeschoten.

Ten tijde van het misdrijf was ook de vriendin, een Engels sprekende dame, in de auto. Ze hadden een appartement gehuurd en stonden op het punt van vertrek, toen er vanuit een auto die voor het appartementencomplex standby stond een aantal keer op de auto van het koppel wed geschoten.

Daarna stapte(n) de schutter(s) uit. Vernomen wordt dat het portier werd geopend en meer schoten werden gelost. Na de daad verlieten de daders de plaats in een grijze Toyota Vitz.

Waterkant.Net verneemt van buurtbewoners dat na het schietincident twee personen in de auto van het slachtoffer zijn geweest en met vermoedelijk een groot geldbedrag ervandoor zijn gegaan.

Van de schutter(s) ontbreekt nog elk spoor. Kapitale Delicten is belast met het onderzoek.