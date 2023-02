Doodgeschoten Guyanees in Suriname was gezochte misdadiger

De man die zondagochtend in een voertuig bij een appartement aan de Posrenstraat in Suriname werd doodgeschoten, is de 26-jarige Guyanees bekend als Shemar Wilson.

Hij werd door de Guyanese politie gezocht omdat hij in 2016 een granaat zou hebben gegooid naar het voertuig van de eigenaar van Kaieteur News. Shemar werd sedert oktober 2022 ook gezocht door de Franse politie. Hij zou vermoedelijk betrokken zijn geweest bij een moord waarna hij richting Suriname vluchtte.

Volgens ooggetuigen waren verdachte personen sedert gisteravond in de directe omgeving van het appartement waargenomen. Vanmorgen werd naar het juiste moment gezocht, waarbij de schutter meerdere schoten op het voertuig afvuurde waarin Shemar zat.

Het slachtoffer liep schotwonden op aan het hoofd, buik, borst, armen en benen. Na de daad stapte de schutter in een voertuig en vluchtte in de richting van de Kwattaweg.

Over het motief van het schietincident is nog weinig bekend. Een engels sprekende vrouw waarmee Shemar in het voertuig zat is in belang van het onderzoek overgebracht naar het politiebureau. De zaak is ter plaatse overgedragen aan de afdelingKapitale Delicten van de Surinaamse politie, die het onderzoek verder zal verrichten.

Waterkant.Net verneemt van de bewoners dat na het schietincident twee personen in de auto van het slachtoffer zijn geweest en met vermoedelijk een groot geldbedrag ervandoor zijn gegaan.