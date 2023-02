Veelzijdige mediaman Roué Hupsel overleden

De bekende Surinaamse journalist, radio- en tv-presentator, programmamaker en schrijver Roué James Hupsel (1943) is overleden.

Hupsel had meer dan 40 jaar ervaring bij de radio en is een bekende naam in de Surinaamse media wereld. In 2001 begon hij met schrijven van verhalen. Hij won met een kort verhaal de derde prijs tijdens het Kwakoe-festival in Nederland.

In 2004 debuteerde hij met Blinde muren, waarvoor hij de Schaduwprijs kreeg. Het was het spannendste Nederlandstalige misdaaddebuut van dat jaar. In 2005 verscheen de tweedelige roman Zwarte magie.