Plunderaar in onderbeen geschoten door politieagent

In Suriname zijn vanmorgen rellen uitgebroken bij het protest tegen de Surinaamse regering. Kort daarna trokken oproerkraaiers naar de binnenstad van Paramaribo, waar diverse handelszaken werden geplunderd.

Ook aan de Burenstraat werd er geplunderd. Deze man werd door een politiekogel in zijn onderbeen geraakt, waarna de aanwezigen zich tegen de schietende agent keerden. Hij kon snel assistentie oproepen en wist erger te voorkomen.

De neergeschoten man is vermoedelijk een plunderaar en is overgebracht naar de Spoedeisende Hulp.

Tijdens de protestmars zijn er ook stenen gegooid op het gebouw en het personeel van de Centrale Bank van Suriname. De Bank was daarom genoodzaakt de Security verder te verhogen en is inmiddels in verhoogde paraatheid gebracht in samenwerking met de overige Nationale Veiligheidsdiensten.

De veiligheidsmensen bij de CBvS: