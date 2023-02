Banden soundtruck lek geschoten na inrijden op gewapende manschappen

De mobiele eenheid en militairen hebben vanmiddag hard opgetreden tegen demonstranten, die probeerden een afzetting van gewapende manschappen te doorbreken, nabij het kabinet van de president van Suriname.

Daar had de ME samen met militairen een linie gevormd, waarbij niemand door mocht richting het kabinet. De soundtruck probeerde toch door te rijden waarna het vuur werd geopend op het voertuig. Ondermeer de banden zijn daarbij lek geschoten. De bestuurders van de truck sprongen uit het voertuig en vluchtten weg.

Demonstranten die met stenen begonnen te gooien werden door een charge van de ME en militairen weggestuurd en de de straat werd ontruimd. Iedereen werd van de soundtruck gehaald en de demonstranten moesten de plek verlaten op last van de gewapende machten.

NDP DNA-lid Ebu Jones die daar op dat moment stond en de bevelen van de manschappen niet opvolgde, werd ook hardhandig verwijderd. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er ontstond een gehaal en getrek tussen Ebu en verschillende leden van de gewapende machten.

De situatie ter plaatse is grimmig. De demonstranten vertrekken en komen daarna steeds terug om richting het kabinet van de Surinaamse president te gaan. Op het onafhankelijkheidsplein is een auto in brand gestoken. Het politie wachthuis bij de VCB is omgekanteld. De Shell aan de Maagdenstraat is vernield en geplunderd evenals enkele andere winkels.

Surinamers zijn vandaag de straat opgegaan om te protesteren tegen het beleid van de regering Santokhi-Brunswijk. Geëist wordt dat de regering aftreedt. Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet heeft opgeroepen tot een grote protestactie.

De politie in Suriname heeft vanmorgen traangas ingezet nadat de demonstranten eerst het terrein van De Nationale Assemblee (DNA) bestormden en daarna het gebouw bekogelden. Het voorval is te zien in deze livebeelden van Waterkant.Net. Het parlementsgebouw is zwaar beschadigd.