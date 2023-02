Traangas ingezet nadat demonstranten DNA-gebouw bestormen en bekogelen

De politie in Suriname heeft zojuist traangas ingezet nadat de demonstranten eerst het terrein van De Nationale Assemblee (DNA) bestormden en daarna het gebouw bekogelden.

Het voorval is te zien in deze livebeelden van Waterkant.Net. Het parlementsgebouw is zwaar beschadigd.

Surinamers zijn vandaag de straat opgegaan om te protesteren tegen het beleid van de regering Santokhi-Brunswijk. Geëist wordt dat de regering aftreedt. Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet heeft opgeroepen tot een grote protestactie.

De activist meent dat de regering niets meer moet doen voor de Surinaamse samenleving en moet opstappen. Vanuit alle sectoren in het land is er ondersteuning toegezegd voor de protestactie.