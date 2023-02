LIVE: Protest in Suriname tegen regering

Surinamers zijn vandaag de straat opgegaan om te protesteren tegen het beleid van de regering Santokhi-Brunswijk. Geëist wordt dat de regering aftreedt.

De menigte is momenteel bij het Onafhankelijkheidsplein.

Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet heeft opgeroepen tot een grote protestactie.

Volgens Biervliet is de maat nu echt vol. Hij zegt dat de regering al langer dan twee jaar aan de macht is en hetgeen beloofd is voor de verkiezingen nog steeds niet heeft gerealiseerd.

De activist meent dat de regering niets meer moet doen voor de Surinaamse samenleving en moet opstappen. Vanuit alle sectoren in het land is er ondersteuning toegezegd voor de protestactie.

Bekijk hier een live reportage van de protestactie.