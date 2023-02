Voortvluchtige rover die slachtoffer met schop sloeg en beroofde aangehouden

Steven M., een 52-jarige oud bekende van de politie in Suriname, is deze week in de kraag gevat wegens beroving. Hij zou vorige week een 53-jarige bewoner van de Twee Kinderenweg onder bedreiging van een schop mishandeld en beroofd hebben en was voortvluchtig.

Het slachtoffer S.D. zat op het balkon, toen hij plotseling een man gewapend met een schop in zijn huis zag. De rover bracht hem meteen een slag met de schop toe, waardoor hij verwondingen opliep. Daarna pakte de verdachte een mobiele telefoon, een geldbedrag van 2.500 SRD, een pinpas en de kleding die het slachtoffer aan had weg.

Steven was vanaf toen voortvluchtig.

De politie van Geyersvlijt heeft hem deze week herkend en direct ingerekend. De verdachte heeft toegegeven het slachtoffer te hebben beroofd en van zijn lijfskleren te hebben ontdaan. In het belang van het onderzoek is Steven in verzekering gesteld.

Zijn broer is onlangs bij een woninginbraak door een penitentiaire ambtenaar neergeschoten. Die ligt onder politiebewaking in het ziekenhuis.