Bewaker na inbraak bij ministerie aangehouden als verdachte

De 30-jarige Donavan W., die als bewaker werkzaam was bij een ministerie werd op maandag 6 februari aangehouden door de Recherche van Regio Paramaribo ter zake medeplichtigheid aan diefstal middels braak. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Een medewerker van het ministerie deed op maandag 16 januari aangifte van deze inbraak bij de politie, waarbij er twee hydrofoors van het merk Panasonic, een hydrofoor van het merk Meyer, een hoge drukspuit, vier bankschroeven, een onbekend geldbedrag in SRD en waarde bonnen van Combé Markt waren weggenomen.

Uit het politioneel onderzoek is gebleken dat de bewaker op 14 januari een voertuig met twee manspersonen heeft toegelaten tot het terrein, waarna de twee inzittenden hebben ingebroken in het gebouw. Na ongeveer een uur verliet het voertuig de plek en ook de bewaker verliet hierna zijn post en keerde na ongeveer een uur terug op zijn werk.

Daarnaast verliet de bewaker die dienst had tot 15.00 uur, reeds om 13.00 uur n.m. zijn werkplek. Het vermoeden bestaat dat Donavan opzettelijk informatie heeft verstrekt aan anderen en hen de gelegenheid heeft geboden om de diefstal te plegen.

Aan de hand van feiten en omstandigheden is de bewaker als verdachte aangemerkt en op 6 februari in het ressort Centrum in de kraag gevat. Aan de aanhouding van de twee manspersonen die in het voertuig zaten wordt gewerkt, aldus de Surinaamse politie.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte Donavan, die een bekende is van de politie, in verzekering gesteld.