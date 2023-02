Inbreker neergeschoten door penitentiaire ambtenaar

Een penitentiaire ambtenaar (pa) in Suriname heeft maandag in de vroege ochtend gericht geschoten op een inbreker, die zijn woning was binnengedrongen. Dit gebeurde rond 04.00u aan de Tonistraat.

Volgens de aangever lag hij te slapen, toen hij op een gegeven moment gestommel hoorde aan de voordeur van zijn woning.

Hij pakte zijn dienstwapen en nam poolshoogte. In zijn woning ontdekte hij twee mannen, waarbij de cipier meteen op de verdachten schoot.

De inbrekers renden direct de woning uit. Een van hen werd aan de Tonistraat met twee schotverwondingen namelijk aan zijn rechter bovenarm en linker buikstreek aangetroffen. Hij is per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De politie van Geyersvlijt werd ingeschakeld, die voor onderzoek ter plaatse ging. Uit buurtonderzoek blijkt dat de beschoten inbreker een zekere Quincy M. moet zijn.

De tweede verdachte nam de benen. Van hem is nog geen spoor te bekennen. Het is nog niet bekend of die ook geraakt is.

De politie heeft sporen van inbraak aangetroffen in de woning van de pa. De voordeur is geforceerd. Aan de opsporing van de tweede inbreker wordt gewerkt.