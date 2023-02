Vader en zoon aangehouden in zaak roofoverval geldtransport voertuig

Het Korps Politie Suriname heeft vandaag bekend gemaakt dat in de zaak van de roofoverval aan de Ragoebierstraat, een vader en zoon zijn aangehouden als verdachte. Het gaat om de 50-jarige Melvin A. en zijn 22-jarige zoon Sergunio.

In totaal zijn vijf mannen aangehouden. De vier verdachten, Sergunio A. (22), Melvin A. (50), Martin O. (44), Marvin M. (38) zijn na bekomen informatie respectievelijk op woensdag 1 en donderdag 2 februari na een de roofoverval aan de Ragoebierstraat door het Regio Bijsand Team Paramaribo en Midden (RBTP & M) en door medewerkers van de afdeling Kapitale Delicten aangehouden. De vijfde verdachte, de 34-jarige Leroy P. die militair is, werd door de Militaire Politie (MP) in de kraag gevat.

Dit vijftal heeft op 1 februari een geldtransport voertuig van een goudopkoop bedrijf met zware wapens beschoten, waarna de verdachten er vandoor gingen met grote geldbedragen in U$, Euro, SRD en een vuistvuurwapen van het merk FN 57. De bestuurder en zijn bijrijder die in het geldtransport voertuig waren gezeten, waren belast met het vervoeren van het geld, waarbij één hunner tijdens de beschieting schotverwondingen heeft opgelopen en ter verpleging in het ziekenhuis is opgenomen.

Leden van het RBTP signaleerde het voertuig waarmee de roofoverval is gepleegd diezelfde avond aan de Ming Doelmanstraat. Volgens de bekomen informatie zou de verdachte Melvin bedoeld voertuig op het voormeld adres van zijn ouderlijke woning hebben geplaatst. De verdachte Melvin werd daarbij samen met zijn zoon Sergunio in de boeien geslagen. Bij een ingesteld onderzoek in de woning, werden een klein deel van de buit en een jachtgeweer in de kamer van Sergunio aangetroffen en in beslag genomen. Het jachtgeweer is legaal en blijkt van de vader Melvin te zijn.

Op hun aanwijzing werd vervolgens de verdachte Martin aangehouden en werden er in de woning van deze verdachte eveneens een klein deel van de buit, een riot shotgun, een Fal wapen en drie kogelwerende vesten gevonden en in beslag genomen.

De verdachte Marvin op wiens naam het grijs gelakte voertuig waarmee het strafbare feit is gepleegd staat, kwam in beeld en werd op donderdag 2 februari aangehouden.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn de vier verdachten Sergunio, Melvin, Martin en Marvin door de politie in verzekeringgesteld. De afdeling Kapitale Delicten is belast met het onderzoek in deze zaak meldt de Surinaamse politie.