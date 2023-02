Vijfde verdachte gewapende roofoverval geldtransport aangehouden

In de spraakmakende zaak van de gewapende roofoverval aan de Ragoebierstraat in Suriname, is een vijfde verdachte aangehouden. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om de 38-jarige Marvin M. (foto).

Vernomen wordt verder dat hij gisteravond door het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) is aangehouden in Commewijne. De verdachte is inmiddels in verzekering gesteld.

In deze zaak zitten er nu vijf mannen vast. Het gaat naast Marvin M. om de 44-jarige Martin O., vader en zoon Seguino (22) en Melvin A. (50) en de 34-jarige DNV’er Le Roy P. die in het voertuig zat dat is overvallen.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.