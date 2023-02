Ter reparatie aangeboden Mark X door monteur gesloopt

De 32-jarige Ilse is niet te spreken over de handelingen van een monteur in Suriname. Ze bracht haar mooie Mark X naar de man voor reparatie, maar die sloopte het voertuig (foto).

Het zou gaan om een monteur die een zaak heeft te Abra Broki. Daar werd duidelijk dat de motor van het voertuig vervangen moest worden. Er werd door Ilse een voorschot van 8.000 SRD gegeven aan de monteur alsook een tweedehandse motor ter waarde van 650 USD.

Afgesproken was dat de werkzaamheden een week in beslag zouden nemen. Maar dat bleek toch anders te gaan; na drie weken werd door de monteur aan de vrouw gevraagd of de velgen van de Mark X niet te koop waren. Ze gaf aan dat dat absoluut niet het geval was, maar tot haar grote schrik werden de velgen zonder haar toestemming toch van het voertuig verwijderd en verkocht.

Ze pikte dit niet en er werd aangifte tegen de monteur gedaan. Nadat de benadeelde na drie maanden nog steeds niets van de Surinaamse politie had vernomen over haar aangifte -en haar voertuig en tweede motor verder werden gesloopt en als onderdelen werden doorverkocht-, werd een klacht bij de afdeling Onderzoek Politie Zaken (OPZ) gedaan.

De zaak werd daarna wel weer opgepakt door de politie en de monteur werd gevraagd zich aan te melden op het bureau. Volgens de politie hebben meerdere slachtoffers aangifte van soortgelijke handelingen gedaan tegen de monteur.

Ilse, die nog een bedrag van ruim 11.000 USD bij de cardealer moet aflossen, is niet te spreken over het verloop van het onderzoek van de politie. Het slachtoffer wil dat de monteur haar financieel vergoed voor haar voertuig en de motor.

De politie zegt dat ze de zaak in verder onderzoek heeft.