Een bewoner van de Magnesiumstraat in Suriname, ontdekte vrijdagmorgen een kogelinslag in zijn woning. Het zou gaan om een gat in het plafond.

Er werd ook een projectiel van 9mm in de zijn woning aangetroffen. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Na de ontdekking schakelde de heer des huizes de politie van Flora in, die ter plaatse kwam voor onderzoek.

Het projectiel is in beslag genomen. De schutter is nog onbekend.

Het onderzoek duurt voort.