Nog drie verdachten roofoverval Ragoebierstraat aangehouden, deel buit terecht

In de spraakmakende berovingszaak gisteren aan de Ragoebierstraat in Suriname, zijn nog drie mannen aangehouden. Ook zijn het voertuig, geld en een deel van de wapens waarmee de beroving werd gepleegd aangetroffen en in beslag genomen.

De aanhoudingen werden verricht na intensief speurwerk door een gemengde eenheid bestaande uit leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP), Kapitale Delicten (KD) en intel van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV).

Eerder op de dag was de 34-jarige meerijder Le Roy P. aangehouden. Hij is militair van beroep tevens DNV lid. P. zou vermoedelijk de tipgever zijn geweest en zat samen met zijn collega DNV’er G.E. (40) in een grijze Toyota Spacio. Ze vervoerden grote bedragen in valuta en SRD van een cambio.

Onderweg werden ze klemgereden door een grijze Toyota Mark-X, waaruit drie mannen stapten. De daders hebben meteen het vuur op de auto geopend, waarbij autobestuurder G.E. achteruit probeerde te rijden. Hij werd daarbij echter beschoten.

De rovers pakten daarna een tas uit de wagen en reden met medeneming van de tas weg. Tijdens de beroving liep G.E. verschillende schotwonden op en werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. L.P. bleef ongedeerd en werd kort daarna aangehouden.

Uren na de beroving werd de vluchtauto waarmee de rovers de overval hadden gepleegd, gesignaleerd op een adres te Paramaribo Noord (Rainville). In de woning op het adres werd een van de verdachten aangetroffen en aangehouden. Op zijn aanwijzing werden de overige verdachten opgespoord en aangehouden.

De drie mannen Seguino A. (22), Melvin A.(50) (familie) en Martin O. (44) werden allen in Paramaribo aangehouden en overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding. Gaande het onderzoek werden zware wapens en kogelvrije vesten, welke gebruikt zijn voor de overval op het geldtransport voertuig, in beslag genomen.

De buit bedroeg 100.000 USD, 95.000 euro en 2.000.000 SRD. Vernomen wordt dat een deel van de buit is teruggevonden op de verdachten.

De verdachten zijn in het belang van het verdere onderzoek overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie. Het is niet uitgesloten dat er meerdere verdachten aangehouden zullen worden.