Nieuwe tentoonstelling met verhalen over koloniaal verleden

In een nieuwe tentoonstelling in de kamers van Museum Van Loon worden vanaf 7 april verschillende verhalen verteld over koloniaal verleden en eeuwenlange doorwerking; over kracht en burgerschap; over ruimte nemen om ruimte te claimen.

Samen met Imagine IC en SpeakUpWorld heeft Museum Van Loon een serie openhartige bijeenkomsten opgezet, waarin deelnemers uit de gezamenlijke netwerken en de teams van de organisaties gesprekken hebben gevoerd over wat er nodig is om je te herkennen in de publieke ruimte van musea. Ruimte biedend aan de kracht van de verhalen van de deelnemers, die vanuit hun blik naar museum en collectie hebben gekeken, zijn thema’s en verhalen naar boven gehaald die in de fysieke collectie Van Loon besloten liggen; de tentoonstelling maakt ze zichtbaar.

De verhalen schuren vaak met wat de museumcollectie vertelt, als de geschiedenissen waarop beide gebouwd zijn, rauw en pijnlijk zijn. Ze kunnen ook een blik doen kantelen en uitdagen tot anders kijken. Directeur Gijs Schunselaar: ‘Museum Van Loon is een van die vele Amsterdamse grachtenpanden die voor velen symbool staan voor eeuwenlange Nederlandse koloniale dominantie, met een bewonersgeschiedenis die zowel VOC als WIC bestrijkt. Het is relevant én bijzonder om de gelaagde betekenis van collectie en plek met de deelnemers samen te hebben mogen ontleden. Wie zegt dat? bevraagt daarmee tevens de museale zeggenschap op het vlak van betekenisgeving aan de eigen collectie.’

In levensgrote boxen, gebouwd in de historische kamers van het museum, nemen acht vertellers ons mee in het verhaal dat zíj willen delen. De boxen dwingen de vaste collectie naar de achtergrond, met alleen fragmenten zichtbaar als ze in dienst staan van het verhaal in de box. Wie zegt dat? – Samen geschiedenis een plek geven is het indringende en kwetsbare resultaat van een gezamenlijke zoektocht naar betekenisgeving.

De tentoonstelling opent aan de vooravond van het Nationaal Herdenkingsjaar Slavernij en is te zien tot en met zondag 16 juli 2023.

Wie zegt dat? – Samen geschiedenis een plek geven kon ontstaan met dank aan alle 49 deelnemers en in verdere samenwerking met Wonny Stuger, Eartha Rodgers, Nathifa en Zuwena Elshot, Milou Francisca, Wouter Neuhaus, Sãdiqãh Salentijn en Djé-rimo; partners Imagine IC en SpeakUpWorld begeleidden samen met assistent-conservator Victor van Drielen (Museum Van Loon) het participatietraject. Richard Kofi, Chantal Tjin en Mark Ponte verzorgden de inhoudelijke inbedding. Het tentoonstellingsontwerp is van de hand van Zaïra Pourier en Jimmy Stegeman; Kapooow tekende voor de art direction. Britt-Marie van der Drift en Lieke Beks adviseerden ten behoeve van de educatie; en Marlyn van Gool (Gado Gado films) maakte een making-of film. Okra Agency (Charlene Austin en Keesje Heldoorn) verzorgen de communicatie.