Notoire inbreker die van bedrijven steelt aangehouden: heler ook ingerekend

De politie in Suriname heeft de notoire inbreker Miguel P. (34) tijdens zijn opsporing aangehouden. Deze verdachte heeft in verschillende bedrijven in het verzorgingsgebied van politie Livorno ingebroken en waardevolle zaken weggenomen.

Een van de bedrijven heeft de gestolen goederen gespecificeerd, waaruit blijkt dat het bedrijf een schade van 10.000 USD heeft opgelopen. Bij een ander bedrijf heeft de verdachte twee accu’s elk van 120 ampère weggenomen.

De verdachte heeft ook nog de camera box weggenomen, maar hij wist niet dat het bedrijf meerdere camera boxen had, waarop zijn handelingen zijn vastgelegd. Miguel is positief te herkennen op de beelden.

Bij zijn aanhouding gaf de verdachte te kennen dat hij goederen ter waarde van 10.000 SRD aan de heler Jullius P. (37) heeft verkocht. De heler ontkent het feit. Hij beweerde de dief niet te kennen.

In het belang van het onderzoek zijn zowel de heler als de dief na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.