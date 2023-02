DNV’er aangehouden in roofoverval, waar ook DNV’er werd neergeschoten

In de zaak waarbij vanmorgen een man werd neergeschoten bij een gewapende roofoverval op een voertuig waarmee geld wordt vervoerd, is een lid van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) in Suriname aangehouden. Het gaat om de 34-jarige L.P.

De neergeschoten man die de auto bestuurde, de 40-jarige G.E., is militair van beroep en ook DNV’er.

Vier mannen reden de auto klem, waarin het slachtoffer zat. Ze stapten daarna uit en begonnen meteen op de auto te schieten. Het lukte de bestuurder om meteen achteruit te rijden, maar de criminelen liepen al schietend richting zijn auto.

De bestuurder werd een aantal keer geraakt.

De rovers haalden daarna geld uit de auto, vermoedelijk 100.000 USD, 95.000 euro en 2.000.000 SRD. Daarna reden ze hard weg. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.