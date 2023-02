Moeder treft vier weken oude baby dood aan

In Suriname is een baby van bijna een maand oud vanmorgen dood aangetroffen door de moeder. Het gaat om een jongetje dat op 7 januari 2023 geboren werd.

De moeder ontdekte vanmorgen dat haar zuigeling niet meer bewoog. Na de ontdekking werd de politie van Latour ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek.

Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van wiegendood(*).

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt het lijkje afgestaan aan de nabestaanden.

(*)Wiegendood is het plotseling en onverwachts overlijden van een gezonde of niet zieke baby onder de 2 jaar, zonder duidelijke lichamelijke oorzaak die het overlijden verklaart. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de ademhaling wordt belemmerd, een baby zijn eigen adem steeds inademt (rebreathing) of door oververhitting. Dit gebeurt meestal wanneer een baby slaapt of ligt te rusten, bijvoorbeeld in de box, in een bed of op een zitzak. Veilig slapen is dan ook een van de belangrijkste manieren om wiegendood te voorkomen.