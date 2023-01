Guyana heeft momenteel meer dan 300 actieve coronabesmettingen

In Guyana is er momenteel net als in Suriname sprake van een verontrustende toename van COVID-19 besmettingen. Guyana heeft nu 349 geregistreerde actieve coronabesmettingen. Dat heeft minister Frank Anthony van Volksgezondheid vrijdag bekendgemaakt.

De bewindsman zegt dat zeer waarschijnlijk veel meer mensen besmet zijn met COVID-19. Hij meent dat velen de besmetting als een normale griep zien en zich niet erop laten testen.

Anthony benadrukt dat het onderscheid tussen een griep en COVID-19 alleen te doen is middels een COVID-19 test. Hij raadt een ieder met symptomen en/of verschijnselen van griep aan om te gaan testen. De minister roept iedereen op om de nodige voorzorg in acht te nemen.

Gezien de toename van COVID-19 besmettingen in Suriname, is het noodzakelijk dat de Surinaamse samenleving ook de nodige voorzorg in acht neemt. Dat heeft infectioloog Stephen Vreden benadrukt tijdens een dinsdag gehouden persbriefing van het ministerie van Volksgezondheid inzake de COVID-19 situatie.

Het ministerie heeft tijdens dit persmoment de samenleving opgeroepen alert te zijn en zichzelf te beschermen. De situatie in Suriname eist alertheid, dit tegen de achtergrond van 23 ziekenhuisopnames in de eerste week van januari; twee doden voor dit jaar en het aantal besmettingen internationaal.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid benadrukt dat alertheid noodzakelijk is om een uitbraak te voorkomen. Hij roept burgers op om zo snel mogelijk een boosterprik te halen, en zodoende gezamenlijk de situatie beheersbaar te houden. Ook infectioloog Vreden heeft het belang van een boosterprik benadrukt.