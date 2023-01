Mr. Dr. J. C. de Miranda Lyceum neemt nieuwe leslokalen in gebruik

Het Mr. Dr. J. C. de Miranda Lyceum in Paramaribo heeft op donderdag 12 januari twee nieuwe leslokalen in gebruik genomen. De nieuwe lokalen zijn opgetrokken op de begane grond en zijn volgens de geldende standaarden ingericht.

Het project heeft ruim SRD 409.000 gekost. De middelen zijn geheel afkomstig geweest van de besparingen van de school zelf en de welwillende ondersteuning van ouders en andere donateurs.

Zo heeft een groep ex-studenten uit Nederland duizend euro gedoneerd. Tevens had de aannemer het hart op de juiste plek, waardoor de kosten gedrukt konden worden. De schoolleiding streeft met deze belangrijke investering voor al haar leerlingen optimaal onderwijs te garanderen. Ook wordt erop gerekend dat voor de komende generatie een fundamentele bijdrage tot educatie wordt geleverd.

Het Mr. Dr. J. C. de Miranda Lyceum in de volksmond ook wel Lyco1 genoemd, bestaat op 1 oktober 2023, 57 jaar. De middelbare school in het centrum van Paramaribo, heeft een rijke geschiedenis. In de meer dan halve eeuw zijn er duizenden studenten afgeleverd. In alle delen van de maatschappij, bovenal in de vooraanstaande posities, is kader afkomstig van het Lyceum 1 te signaleren.

De schooldirectie blijft rekenen op ondersteuning van eenieder, bovenal de ex-lyceïsten, om dergelijke mooie projecten en grote onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Zodoende kan het Miranda Lyceum blijven bijdragen bij het leggen van een solide fundament voor nog duizenden jonge Surinamers.