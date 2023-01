Voetballers De Mees ontvangen extra motivatie van Ronnie Brunswijk

De jeugdige voetballers Gabriël en Eldiero De Mees hebben elk een geste ontvangen van waarnemend president van Suriname Ronnie Brunswijk. Deze geste dient als extra motivatie voor hun voetbaltraining in het buitenland meldt Brunswijk op zijn Facebookpagina.

Bij een ontmoeting op donderdag 12 januari 2023 op zijn kabinet heeft de Surinaamse bewindsman de twee jeugdige sporters aangespoord hun best te doen om zo de hoogste top in de voetbalsport te bereiken.

Beide sporters vertrekken binnenkort naar Atlanta in de Verenigde Staten van Amerika waar ze op basis van een selectieprocedure, zes maanden lang getraind zullen worden op de Kolonji Soccer Academy. Deze voetbalschool is in 2014 opgericht om jeugdigen in de leeftijdklasse 5 tot 19 jaar vaardigheden bij te brengen.

Tijdens de scholing worden deze jongeren gespot door voetbalclubs in Amerika die hen dan recruteren om hoger op te komen in de voetballerij.

Gabriël en Eldiero hebben in 2022 reeds voor vier maanden op deze opleiding gezeten. Ze moeten bij de volgende training verder worden geobserveerd alvorens te worden uitgekozen door een Amerikaans team. In Suriname komen ze uit voor SV Transvaal.