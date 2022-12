Raff Chanco uit de gevangenis: biedt verontschuldiging aan voor ontucht

De Surinaamse top gospelartiest Rafiël Abaas (Raff Chanco) is weer op vrije voeten. Hij was in november door rechter Lydia Ravenberg veroordeeld tot vijftien maanden celstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk onder aftrek van de tijd is voorarrest met een proeftijd van twee jaar voor seksueel misbruik van een 15-jarig meisje.

De artiest moest met de veroordeling nog een maand in de gevangenis doorbrengen, vertelde zijn advocaat Maureen Nibte aan de redactie van Waterkant.Net. Hij zat sinds 16 juli achter tralies. Abaas bekende dat hij een keer omgang met het meisje heeft gehad en betuigde spijt. Hij zei in de rechtszaal dat hij een fout heeft gemaakt en bood zijn verontschuldigingen aan.

De geliefde zanger werd op 16 juli door de politie van Jeugdzaken na te zijn ontboden aangehouden en in verzekering gesteld. Uit het voorlopige politie onderzoek kwam naar voren dat de moeder van het 15-jarige slachtoffer D.T. op vrijdag 13 mei aangifte deed ter zake ontucht tegen de verdachte Rafiël op het politiebureau Groningen. De zaak werd vervolgens overgedragen aan de politie van Jeugdzaken, waarna de informatie werd uitgewerkt.

De verdachte die ontboden werd door de politie, meldde zich met de moeder en het slachtoffer op zaterdag 16 juli op bureau aan. Beide partijen werden afgezonderd, waarna zij bij proces-verbaal werden verhoord. Volgens verklaring van de moeder en dochter hebben zij een grote som geld ontvangen om de zedenzaak in te trekken. Het meisje verklaarde echter bij de politie dat de verdachte seks met haar heeft gehad.

De verdachte ontkende aan het begin van het verhoor dat hij geen seksuele handelingen heeft gepleegd bij het slachtoffer, maar kwam na een poos terug op zijn verklaring en gaf vervolgens aan dat hij slechts één keer seks met haar had.

De artiest werd in het belang van het onderzoek na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Abaas heeft gisteren in een bericht op zijn Facebookpagina zijn verontschuldiging aangeboden voor de daad. “De afgelopen maanden ben ik door een diep dal gegaan. Velen hebben hierdoor moeten lijden en harten zijn gebroken van geworden. In het bijzonder bied ik publiekelijk mijn verontschuldiging aan mijn wederhelft die ondanks alles mij heeft bijgestaan. Ik bedank en bied publiekelijk mijn verontschuldiging aan mijn schoonfamilie, mijn ouders, mijn broertjes en zusjes, de jonge dame en haar ouders en het bedrijf waar ik werkzaam ben (aan mijn collega’s).

Ik bied mijn verontschuldiging aan allen die naar me opkeken, aan mijn bandleden en alle fans binnen – en buiten Suriname. Ik bedank een ieder die mij op welke manier dan ook heeft ondersteund. Dank aan Apostel Andre Misiekaba, alle gebedsgroepen en de mensen die voor mij hebben gebeden en bovenal GOD.

Raff Chanco gaat door. Freedom is a must. I’m home. Bedankt en ik sluit met deze tekst: Maar ik zal uitzien naar de Here. Van God zal ik mijn heil verwachten. Bij mijn God zal ik gehoor vinden. Wees niet blij over mij, mijn tegenstandster, want hoewel ik ben gevallen, zal ik toch weer opstaan!

Al zit ik in het donker, de Here zal voor mij een licht zijn. Ik zal de straf van de Here geduldig dragen, want ik heb tegen Hem gezondigd. Uiteindelijk zal Hij mij verdedigen tegenover mijn vijanden en mij recht verschaffen. Hij zal mij van het donker naar het licht brengen en ik zal zien hoe Hij een rechtvaardig oordeel uitspreekt. Zij die mij haat, zal het zien en zich schamen omdat zij eens spottend heeft gezegd: ‘Waar is nu de Here, die God van u?’ Dan zal ik op haar neerzien, wanneer zij als modder op straat wordt vertrapt”.