BakkaNa Owru Yari Indoor Festival zaterdag 31 december in de Maassilo Rotterdam

We hebben twee edities van Bakka’Na moeten overslaan, maar dit jaar kunnen we gelukkig weer: op Oudjaarsdag, zaterdag 31 december 2022, nemen we van 15.00u ’s middags tot 21.30u ’s avonds weer afscheid van het jaar in de Maassilo Rotterdam! En dat doen we weer op het unieke en traditionele BakkaNa Indoor Festival op Owru Yari!

Ook dit jaar is er weer een heerlijke line-up in drie area’s voor je geregeld met o.a.

FMG * DJ DYLVN * PURI * HANSIE HENDRIX * TRANGA RUGIE & THE MUSIC LOVERS * LA FIESTA * BIGGI * JAYH MARTINA * PAL MUNDO SOUNDSYSTEM * STIEKZ * ROBIN ROXETTE * KIMBERLEE RAMIREZ * JP * MITCHELLITO * R-REWIND * CHARISSA JONG * SHANN * DJ NAYLA * FASTA * DJ NYLAH RANE * MEO MANIA – HOSTED BY MC D-JAY & JONES SUAVE

BakkaNa is allang geen gewone party meer maar een heus Indoor Festival in 3 Area’s, waar we midden in de winter op z’n Surinaams het ‘oude jaar’ wegdansen met met live artiesten, bands en top DJ’s en natuurlijk: KAWINA, BORGOE en PARBO!!

Kaarten zijn in de pre-sale goedkoper dus haal ze op tijd hier via Eventbrite.

BakkaNa Owru Yari Festival 2022

Zaterdag 31 december 2022 (oudjaarsdag)

15.00u – 21.30u

Maassilo Rotterdam

Maashaven Zuidzijde 1-2

Toegang: 18 jaar en ouder

Filmpje van het laatste Bakka’Na festival: