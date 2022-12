Vicepremier Kaag naar Suriname om te praten over excuses slavernijverleden

De Nederlandse vicepremier en minister van Financiën, Sigrid Kaag brengt vandaag een bezoek aan Suriname. Het aanbieden van excuses aan het Surinaamse volk staat op agenda.

De Nederlandse functionaris zal gesprekken voeren met de Surinaamse regering en maatschappelijke organisaties over het slavernijverleden.

De coalitie top en een afvaardiging van de Surinaamse Nationale Assemblee onder leiding van parlementsvoorzitter Marinus Bee zijn in dit kader bijeengekomen op 13 december 2022 op het Kabinet van de President (foto).

Kaag was dinsdag begonnen aan een diplomatieke missie om de plooien glad te strijken in de aanloop naar 19 december. Op het Catshuis sprak ze namens het kabinet met Surinaamse en Antilliaanse gesprekspartners. Maar het is onduidelijk wat die sessie heeft opgeleverd en of die heeft geleid tot toenadering.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale samenwerking (BIBIS) geeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aan dat het belangrijk is om overeenstemming te hebben in de regering en het parlement over de aanpak en visie met betrekking tot het aanbieden van excuses. “Het is de bedoeling dat we daar zorgvuldig mee om gaan en niet in alle haast standpunten gaan innemen. Er moet een goede maatschappelijke discussie zijn. Diverse organisaties moeten worden gehoord”, aldus de bewindsman.

Het is volgens minister Ramdin een belangrijk moment, wanneer een land zegt dat ze excuses wil aanbieden. Echter is hij van mening dat dit nimmer eenzijdig kan zijn. Er moet overleg zijn met het land aan wie excuses wordt aangeboden. “De regering moet erbij betrokken zijn als het gaat om excuses aanbieden. Wij willen graag luisteren naar de Nederlandse regering bij monde van mevrouw Kaag. Daarna zal president Chandrikapersad Santokhi de nodige mededelingen doen over het traject erna”, verduidelijkt de minister.

Kaag is volgens minister Ramdin ‘van harte welkom’. Wel is de bewindsman benieuwd naar het verhaal waarmee Kaag naar Suriname komt. “Graag horen we de visie van de Nederlandse regering. Het aanbieden van excuses gaat normaal in goed overleg met de andere partij. Dat is ook de boodschap die we aan Kaag uitdragen”, zei de minister tegen dagblad Trouw.