Henk Fraser weg als trainer bij FC Utrecht na incident met speler

Henk Fraser, trainer van voetbalclub FC Utrecht, gaat per direct weg bij de club. De aanleiding hiervoor is een incident met speler Amin Younes eerder deze week.

De Duits-Libanese Younes liep te rotzooien op de training, waarna Fraser zijn woede niet kon beteugelen en Younes bij de keel greep melden diverse media.

De trainer heeft de directie van FC Utrecht laten weten dat hij tot inzicht is gekomen dat hij een grens overschreden heeft, en zijn functie opzegt.

“Dit is me als trainer nog nooit overkomen. Het past niet bij mij en het past niet bij de club. Ik heb de club hiermee beschadigd en dat doet velen, en ook mij, pijn”, aldus de in Suriname geboren Fraser.

“Daarom heb ik de keuze gemaakt om op te stappen als Hoofdtrainer van FC Utrecht. Ik herken mezelf niet in mijn handelen en wil mijn excuses aanbieden aan alle betrokkenen”, aldus zijn reactie die te lezen is op de site van de club.