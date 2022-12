‘Bezorgdheid omtrent grenspaaltjes op Onafhankelijkheidsplein onnodig’

De Surinaamse overheid heeft gereageerd op enige bezorgdheid die was ontstaan omtrent grenspaaltjes op publieke terreinen, waaronder het Onafhankelijkheidsplein. Via social media gingen foto’s rond waarin iemand zich afvroeg: “Kan iemand me vertellen waarom er grenspalen op het plein zijn aangebracht? Wordt het nu verkaveld ofzo?“

Ramon Kadirbaks, coördinator directoraat Ruimtelijke Ordening, geeft op woensdag 14 december 2022 – in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) – aan dat hij de bezorgdheid van de gemeenschap begrijpt. “Ik ben blij dat men zo alert is, dat geeft de betrokkenheid van de burger aan.” Kadirbaks meent echter dat die bezorgdheid niet nodig is.

In het kader van het Publieke Terreinen Project van het directoraat Ruimtelijke Ordening van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) worden er grenspaaltjes geplaatst rondom verschillende publieke terreinen. Het gaat om opmeting van de gebieden, hetgeen gebeurt in samenwerking met het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie Systeem (MI-GLIS).

Het doel is om te voorkomen dat deze gebieden gebruikt worden voor andere doeleinden dan waar zij voor bestemd zijn. Een voorbeeld hiervan is de Cultuurtuin, waar er in het verleden percelen voor woningbouw zijn uitgegeven. Ten aanzien van de paaltjes op het Onafhankelijkheidsplein is er wat ophef ontstaan in de samenleving.

De plaatsing van de grenspaaltjes c.q. opmeting van de gebieden is ook aan de orde in de Cultuurtuin, op het Plein van 12 Mei en enkele andere pleinen en publieke gebieden.

De grenspaaltjes op het Onafhankelijkheidsplein zijn intussen verwijderd.