Raff Chanco veroordeeld tot vijftien maanden celstraf voor misbruik minderjarig meisje

De Surinaamse top gospelartiest Rafiël Abaas (Raff Chanco) is vrijdag door rechter Lydia Ravenberg veroordeeld tot vijftien maanden celstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk onder aftrek van de tijd is voorarrest met een proeftijd van twee jaar voor seksueel misbruik van een 15-jarig meisje.

De artiest komt met de veroordeling volgende maand op vrije voeten zegt zijn advocaat Maureen Nibte tegen de redactie van Waterkant.Net in Suriname. Hij zit sinds 16 juli achter tralies. Abaas bekende dat hij een keer omgang met het meisje heeft gehad en betuigde spijt. Hij zei in de rechtszaal dat hij een fout heeft gemaakt en bood zijn verontschuldigingen aan.

Abaas heeft zijn bachelor studie afgerond en door deze fout is zijn hele leven en dat van zijn gezin verpest. De moeder van het slachtoffer had een bericht gestuurd naar advocaat Nibte, waarin ze vroeg of de verdachte spoedig naar huis kon gaan. De advocaat heeft de rechter gevraagd om het verzoek van de moeder van het meisje ook mee te nemen in haar beraadslaging.

De geliefde zanger is op 16 juli door de politie van Jeugdzaken na te zijn ontboden aangehouden en in verzekering gesteld. Uit het voorlopige politie onderzoek kwam naar voren dat de moeder van het 15-jarige slachtoffer D.T. op vrijdag 13 mei aangifte deed ter zake ontucht tegen de verdachte Rafiël op het politiebureau Groningen. De zaak werd vervolgens overgedragen aan de politie van Jeugdzaken, waarna de informatie werd uitgewerkt.

De verdachte die ontboden werd door de politie, meldde zich met de moeder en het slachtoffer op zaterdag 16 juli op bureau aan. Beide partijen werden afgezonderd, waarna zij bij proces-verbaal werden verhoord. Volgens verklaring van de moeder en dochter hebben zij een grote som geld ontvangen om de zedenzaak in te trekken. Het meisje verklaarde echter bij de politie dat de verdachte seks met haar heeft gehad.

De verdachte ontkende aan het begin van het verhoor dat hij geen seksuele handelingen heeft gepleegd bij het slachtoffer, maar kwam na een poos terug op zijn verklaring en gaf vervolgens aan dat hij slechts één keer seks met haar had.

De artiest werd in het belang van het onderzoek na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

“Het gaat goed met Raff Chanco. Hij is mentaal en geestelijk, zoals jullie hem kennen, sterk gebleven.” Dat liet het managementteam van de gospelzanger in oktober weten. Het statement volgde nadat valse berichten van mishandeling en strafeis via social media werden verspreid.