OM: Geen ruimte voor inzet politieke instrumenten, zoals Brunswijk beweerde

Het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) heeft gereageerd op de uitlatingen van vice-president Brunswijk, in verband met een op dit moment lopend strafrechtelijk onderzoek.

Brunswijk waarschuwde president Chan Santokhi en het Justitieel Interventie Team (JIT), om staatsinstrumenten niet te gebruiken om personen om hem heen en/of politieke tegenstanders uit te schakelen.

Het OM benadrukt dat alle onderzoeken verricht worden op grond van zijn Grondwettelijke taken. Hierin bestaat er geen ruimte voor de inzet van politieke instrumenten, zoals Brunswijk aanhaalde.

In de zaak die heeft geleid tot de recente uitlatingen in het nieuws, geeft het OM aan dat het Justitieel Interventie Team (JIT) niet belast is met het onderzoek, zoals ook Melvin Linscheer eerder aangaf.

“Zonder al te diep in te gaan op het lopend strafrechtelijk onderzoek, kan worden aangegeven dat er drie personen in verzekering zijn gesteld, dat hun inverzekeringstelling rechtmatig is getoetst door de Rechter-Commissaris en dat er een gerechtelijk vooronderzoek (GVO) gaande is.

Het OM benadrukt ten overvloede dat alle onderzoeken objectief en onpartijdig worden verricht, zonder aanziens des persoons”, schrijft het OM.