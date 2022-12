President Santokhi en vicepresident Brunswijk hebben constructief onderhoud

President Chandrikapersad Santokhi en vicepresident(vp) Ronnie Brunswijk hebben een breedvoerige deliberatie gehad op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. De twee hoogste regeringsfunctionarissen hebben op woensdag 30 november 2022 een onderhoud gehad over informatie die de vp gedeeld heeft met journalisten.

Eerder op de dag heeft hij de media aangeven over informatie te beschikken dat hij achtervolgd wordt door de veiligheidsdiensten van het staatshoofd. Vorige week is het vraagstuk reeds besproken tussen de functionarissen in bijzijn van parlementsvoorzitter Marinus Bee.

De regeringsleider heeft tijdens het onderhoud aangeven gesprekken gevoerd te hebben met de leiding van de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Verder heeft president Santokhi aan de vicepresident kenbaar gemaakt dat de diensten niet betrokken zijn bij enig onderzoek de vp rakende. Het staatshoofd heeft benadrukt dat er vanuit zijn kabinet geen activiteiten in deze richting worden ontplooid.

De komende dagen volgen er op verzoek van het staatshoofd gesprekken met diverse structuren en autoriteiten. “Als regering gaan we niet accepteren dat delen van de regering bedreigd of geïntimideerd worden. Wij zullen ons echter ook niet inmengen in lopende strafzaken”, benadrukt de regeringsleider.

Op basis van het voorgaande is aan de president en de vicepresident, in elke strafzaak, geen andere rol dan toeschouwer toebedeelt. De regering zal verder in eenheid optrekken om de complexe uitdagingen succesvol te overbruggen.