Jarige man schiet meerdere keren op eigen woning

Aan de Fred Derbystraat in Suriname heeft een man woensdag, op z’n verjaardag, meerdere keren geschoten op zijn eigen woning.

De man genaamd Faizel A. is in het bezit van een vuistvuurwapen dat gedekt is middels een vergunning. Met dat vuurwapen heeft hij meerdere schoten op de muren van de hoogbouw woning gelost.

Volgens de Surinaamse politie zijn er gelukkig geen kogelinslagen aan belendende panden. Ook blijkt dat niemand geraakt is door de afgevuurde schoten.

De man zegt dat hij uit frustratie heeft geschoten. De politie van Centrum heeft hem aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Het wapen waarmee hij geschoten heeft is in beslag genomen.