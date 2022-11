Studente dood nadat palmboom op haar terechtkomt

Een studente van het IOL in Suriname is vandaag overleden, nadat een dikke palmboom op haar terecht was gekomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat studenten aan het sporten waren op het onderwijscomplex aan de Leysweg, toen dit gebeurde.

De 27-jarige studente D.M. was na de klap niet aanspreekbaar. Een ambulance werd ingeschakeld die het slachtoffer met spoed afvoerde naar de Spoedeisende Hulp.

Vernomen wordt dat de jonge vrouw kort daarna is overleden aan de zware verwondingen.

Het zou gaan om uitgedroogde palmboom, zoals op de foto te zien is. De zaak wordt onderzocht door de Surinaamse politie.