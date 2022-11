Linscheer: ‘Absoluut geen sprake van volgen Brunswijk en geen verdenkingen jegens de vp’

Melvin Linscheer, veiligheidsadviseur van de president van Suriname, heeft vanmiddag bij LIM FM met klem ontkent dat er sprake is van het volgen van vice-president Ronnie Brunswijk.

“Hij heeft dit een keer al aangehaald maar het is absoluut niet waar dat er sprake is van een observatie of onderzoek naar de vice-president”, aldus Linscheer.

Brunswijk zei eerder vandaag dat hij rapporten heeft waaruit blijkt dat men hem en mensen dichtbij de vp wil uitschakelen. Hij beweert dat hij zelf ook gevolgd wordt door het Justitieel Interventie Team (JIT).

Linscheer maakt ook duidelijk dat het JIT niet onder de president valt, maar onder de PG. De Surinaamse president of het kabinet van de president heeft niets te maken met het JIT. En het is zeker geen politiek instrument, zegt Linscheer.

Hij geeft ook aan dat het JIT niets te maken heeft met de opsporing van Bordo, dat is een aangelegenheid van het cold-case team van de Surinaamse politie.

Starnieuws meldt dat president Chan Santokhi vandaag een onderhoud hebben met vp Brunswijk over diverse uitspraken die hij gedaan heeft.