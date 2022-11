Politie doet onderzoek naar vliegtuig dat was begraven in Oost-Suriname

Een speciaal team van de politie in Suriname is momenteel bezig met een onderzoek in een zaak, waarbij een vliegtuig was begraven en onlangs werd opgegraven. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat drie mannen in belang van het onderzoek zijn aangehouden.

De informatie die de Surinaamse politie bereikte, werd uitgewerkt en leidde tot een locatie in het oosten van Suriname. Daar zou een éénmotorig vliegtuig begraven zijn. Dit vliegtuig werd vorige maand door de autoriteiten opgegraven.

Het vermoeden bestaat dat het om een drugsvliegtuig gaat, dat om onbekende reden op die locatie werd begraven. Naar verluidt zou een persoon die belast was met de graafwerkzaamheden, nu spoorloos zijn.

Wie de opdracht heeft gegeven om het vliegtuig te laten begraven, is nog onduidelijk. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.