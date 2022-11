200 zorgmedewerkers in Suriname krijgen grondpapieren

Voor de zorgverleners was dinsdag 15 november een bijzondere dag; ruim 200 zorgmedewerkers van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) hebben dinsdag hun grondbescheiden in ontvangst mogen nemen. President Santokhi wees bij deze gelegenheid op het harde werk dat binnen korte tijd is verzet om deze mensen tegemoet te komen.

“Dat elke Surinamer van een stuk grond moet worden voorzien, is het beleid van de Surinaamse regering. Een van de belangrijkste dingen, die mensen nodig hebben, is een dak boven het hoofd. En voordat, dat komt, is het hebben van een bouwkavel, een must. Gebruikt u dit stukje grond, daarom nuttig”, deelde president Santokhi mee.

Het staatshoofd gaf verder aan dat zorgverleners een belangrijke rol spelen in de maatschappij. Ook tijdens de pandemie waren zij een rots in de branding. “Er moet zeker nog meer gedaan worden voor deze groep”, merkte de regeringsleider op.

Behalve het staatshoofd waren ook vicepresident Ronnie Brunswijk, parlementsvoorzitter Marinus Bee en de ministers Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) en Amar Ramadhin van Volksgezondheid aanwezig in het AZP.

Het hebben van een eigen kavel zorgt voor stabiliteit in het leven. “Het ligt in de bedoeling dat 1.700 bereidverklaringen worden verstrekt aan personen in de zorg en ook andere groepen”, zei minister Vorswijk.

De percelen liggen te Geertruidenberg aan de Commewijnerivier in het district Commewijne. Zij die hiervoor in aanmerking zijn gekomen, zullen binnen zes maanden de nodige stappen moeten ondernemen om de definitieve beschikking in handen te krijgen. Minister Vorswijk vroeg dat dit tijdig wordt gedaan zodat de verklaringen niet vervallen.