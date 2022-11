Voertuig volledig uitgebrand op de weg

Aan de Agenoriaweg in Suriname, is een autobusje vanmiddag volledig uitgebrand. Volgens de bestuurster reed ze rond 17.00u over de weg, toen het voertuig ter hoogte van pand nummer 43 plotseling uitviel.

Ze probeerde het voertuig te starten en hoorde ineens een knal, gevolgd door rookontwikkeling uit de motor. De vrouw sprong gelijk uit het voertuig en alarmeerde de Surinaamse brandweer.

Toen de brandweer ter plaatse arriveerde was het voertuig reeds in lichterlaaie.

De manschappen van het KBS hebben uiteindelijk alleen nablussingswerkzaamheden verrichten.

De politie van Latour was ter plaatse om de schade op te nemen.