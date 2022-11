Brunswijk: ‘Ik vindt het niet leuk wat men gedaan heeft met Bordo, men wil hem uitschakelen’

Vice-president Ronnie Brunswijk heeft vandaag flink uitgehaald naar het Justitieel Interventie Team (JIT) en het Openbaar Ministerie in Suriname (OM). Hij vindt dat deze instrumenten van het land gebruikt worden voor het uitschakelen van politieke mensen.

Brunswijk zegt ook dat hij rapporten heeft waaruit blijkt dat men hem en mensen dichtbij de vp wil uitschakelen. Hij beweert dat hij zelf ook gevolgd wordt door het JIT.

Bordo wordt gezocht door de politie in een zaak waarbij een mogelijk drugsvliegtuig werd begraven. Hij is nergens te bekennen en blijkbaar op de vlucht geslagen. Volgens ABC Online Nieuws bevindt hij zich in Brazilië.

Zowel Bordo als Brunswijk zijn in het verleden in verband gebracht met drugshandel. Brunswijk is in 1999 in Nederland veroordeeld voor acht jaar gevangenisstraf voor cocaïnesmokkel. Hij staat sinds 2015 op de opsporingslijst van Interpol.

Bordo werd op 1 maart 2019 bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. Dit gebeurde door een rechter in de Franse stad Le Mans in hoger beroep. Hij wordt door de rechter gezien als de spil achter de cocaïnesmokkel van meerdere bolletjesslikkers die van Suriname naar Frans Guyana reisden.