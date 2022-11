Mavado noemt aangekondigd optreden in Suriname oplichting

Opnieuw heeft een buitenlandse artiest, die op een evenement in Suriname was aangekondigd, zijn optreden gecanceld. De Jamaicaanse dancehall-zanger Mavado, die vandaag op ‘Freedom Night’ in @Live Entertainment Center was aangekondigd, heeft laten weten dat hij niet zal optreden.

De uit Kingston afkomstige artiest, wiens echte naam David Constantine Brooks is, zegt dat er sprake is van oplichting.

“Suriname, ik zal de 26ste niet optreden. Vraag je geld terug, okay? Het is oplichting“, aldus luidt een korte video verklaring van Mavado die ook hieronder te zien is.

Afgelopen donderdag was de Afro Beat-ster CKay, bekend van de hitsong ‘Love Nwantiti’ (ah ah ah), aangekondigd als hoofdact van het eerste Juicy Festival in Suriname. Hij zou wel zijn aangekomen in Suriname, maar weigerde op te treden.

Ckay zei hierover: “Ik kon niet optreden op het Juicy Festival omdat de organisator dwaze spelletjes aan het spelen was en we hebben niet 10 uren gevlogen om voor de gek gehouden te worden”, aldus de artiest in een korte verklaring op zijn eigen Instagram account.

De verklaring van Mavado: