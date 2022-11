Organisatie: ‘Wegblijven CKay niet onze schuld’

De organisatie die Afro Beat-ster CKay heeft laten halen naar Suriname, heeft vandaag gereageerd op het feit dat de Nigeriaanse artiest bekend van de hitsong ‘Love Nwantiti’ (ah ah ah) afgelopen donderdag niet heeft opgetreden in At Live Entertainment Center.

Ckay bracht een korte verklaring naar buiten waarin hij zei: “Ik kon niet optreden op het Juicy Festival omdat de organisator dwaze spelletjes aan het spelen was en we hebben niet 10 uren gevlogen om voor de gek gehouden te worden“.

Global Music Events 1 BV, de organisatie in kwestie, zegt hierover echter dat het wegblijven van CKay buiten haar schuld om is.

In een verklaring zegt de organisatie dat er sprake was van een overmacht situatie. Het bedrijf zegt verder:

“…Het was de bedoeling dat hij op dinsdag 22 november in Suriname moest arriveren. Maar vanwege slecht time-management aan zijn kant arriveerde hij pas twee dagen erna in Suriname. Dit betekent dat de tickets die voor 22 november door de organisatie gekocht waren, verloren zijn gegaan.

Er is op de dag van vertrek opnieuw een business class ticket voor CKay gekocht bij de KLM. Doordat de loopband stuk ging, kon zijn koffer met kleren niet mee. Om die reden wilde hij in eerste instantie niet meer vliegen. Na gesprekken te hebben gevoerd met zijn management, besloot de artiest toch te komen.

Maar ook omdat hem erop is gewezen dat als hij niet zou komen, nadat hij een voorschot heeft gekregen, hij zich schuldig zou maken aan contractbreuk. Otmar Gesser, CEO van Global Music Events 1 BV, probeerde Ckay te overtuigen om toch te vliegen naar Suriname en dat is gelukt.

Omdat CKay geen kleren bij zich had, wilde hij niet optreden. Hij gaf aan dat de organisatie hem het dubbele van het resterend bedrag moest betalen en dat hij anders het podium niet zou betreden. Andere oplossingen, waaronder het kopen van nieuwe kleding, was voor hem geen optie. Volgens zijn management stond de artiest niet open voor onderhandeling.

Om zijn fans toch een optreden van hem te gunnen, besloot de organisatie te kijken hem toch financieel tegemoet te komen, helaas niet met het afgesproken bedrag. Dus weigerde de main act het podium te betreden.

“Ik vind het heel vervelend dat dit is gebeurd. Mensen noemen het oplichting, maar weten niet wat is gebeurd. En dat vind ik heel jammer. Ik begrijp wel dat de fans kwaad zijn, maar wij zijn niet hier om mensen op te lichten. We hebben tot op de laatste seconden geprobeerd om de artiest op zijn verantwoordelijkheid te wijzen, waaronder ook contractuele afspraken, maar het mocht niet baten”.

Global Music Events 1 BV heeft veel geïnvesteerd in vliegtickets, accommodatie en voeding voor de artiesten. Dit alles om Suriname een festival te gunnen. De andere buitenlandse artiesten zijn wel keurig aangekomen en hebben een goede show gegeven. “Helaas heeft bovenstaande het einde van de festival overschaduwd, ondanks er overall een goede show is gegeven.

De organisatie verontschuldigt zich voor deze situatie van onmacht en wil er alles aan doen om het goed te maken met Suriname. “Wij hopen als organisatie dat het Surinaamse volk ons een tweede kans gunt om te wijzen waar wij voor staan”, aldus Gesser….”