Derde Platina award voor Damaru’s Tuintje In Mijn Hart

De bekende Surinaamse zanger Dino ‘Damaru’ Canterburg heeft dit weekend van zijn label Topnotch weer een platina award voor het nummer ‘Tuintje in mijn hart’ mogen ontvangen. Het is inmiddels Damaru’s derde platina award voor dit nummer.

Damaru bracht het nummer uit in 2007 als ode aan zijn dochter, waarna het een grote hit werd in Suriname (clip 1 hieronder).

In 2009 sloot hij zich aan bij het Nederlandse platenlabel Top Notch van Kees de Koning. Hij maakte toen een tweede versie samen met Jan Smit en werd hiermee ook populair in heel Nederland (clip 2). In het nummer zingt de Hollandse zanger Jan Smit een deel in het Sranan Tongo.

Hij sleepte met het aanstekelijk nummer ook een aantal awards in de wacht.