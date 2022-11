VIDEO: Ministerie keurt gedrag dansende IMEAO-4 studenten af

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname (minOWC), heeft in een verklaring zaterdag laten weten dat zij het immoreel- en wangedrag van IMEAO-4 studenten op een schoolfuif afkeurt.

Dit naar aanleiding van onderstaand filmpje dat via social media rond ging en waarin te zien is dat de studenten op het schoolfeest in verband met de herdenking van de Onafhankelijkheidsdag van de Republiek Suriname, volgens het ministerie, zich op de meest ordinaire wijze laten gaan.

“De samenleving is hierdoor dusdanig geschokt en heeft op niet mis te verstane wijze haar misnoegen kenbaar gemaakt over het immoreel- en wangedrag van deze studenten. Het minOWC staat volledig achter deze terechte verontwaardiging en keurt deze vertoning ten stelligste af. Het is onvoorstelbaar dat studenten zich op zodanige wijze misdragen en er niet voor schromen dit vast te leggen alsof dit voorbeeldig en normaal is”, luidt de verklaring.

Het ministerie heeft aangegeven dat zij dit voorval per ommegaande diepgaand zal onderzoeken en de nodige sancties aan betrokkenen onder andere de schoolleiding en de studenten zal opleggen, om dit gedrag resoluut af te straffen. Het is volgens haar geenszins de bedoeling dat jongeren , het volk van morgen zich op dusdanige wijze etaleren.

“Middels deze wil minister Marie Levens de samenleving dan ook geruststellen, dat dit fenomeen zich niet zal herhalen”, aldus het ministerie.