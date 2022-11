Ckay: “Ik heb niet opgetreden in Suriname omdat de organisator spelletjes speelde”

Al geruime tijd werd Afro Beat-ster CKay, bekend van de hitsong ‘Love Nwantiti’ (ah ah ah), aangekondigd als hoofdact van het eerste Juicy Festival in Suriname. Gisteren, donderdag 24 november, was het eindelijk zover, maar de artiest uit Nigeria heeft helemaal niet opgetreden in At Live Entertainment Center.

Velen vroegen zich af wat er aan de hand was en of hij helemaal niet was aangekomen in Suriname. Uit beelden en een reportage gemaakt door Mr. Zonneman blijkt dat Ckay wel zou zijn aangekomen in Suriname. Maar was hij het wel en waarom was hij er niet bij op het festival, vragen velen zich af.

Ckay heeft zelf een verklaring hiervoor gegeven en het komt erop neer dat hij dus wel in Suriname was. “Ik kon niet optreden op het Juicy Festival omdat de organisator dwaze spelletjes aan het spelen was en we hebben niet 10 uren gevlogen om voor de gek gehouden te worden”, aldus de artiest in een korte verklaring op zijn eigen Instagram account.

Ckay verwijst de mende die kaarten hebben gekocht naar de organisatie. Vernomen wordt dat ook een andere headliner, King Promise, niet heeft opgetreden.